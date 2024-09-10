«Фонбет» выиграл суд у беттора, который воспользовался ошибкой в коэффициентах из-за болезни лайв-аналитика

Бутырский районный суд Москвы отказался удовлетворять иск беттора к букмекерской компании «Фонбет» о взыскании суммы выигрыша.

Спор между игроком и букмекером возник по поводу расчета ставок на матч между командами «Витесс» и «Херенвен» (11.11.2023) в рамках чемпионата Нидерландов.

Беттор поставил 19 ставок на эту игру, заметив ошибку букмекера в коэффициентах. На 49-й минуте матча при счете 1:1 коэффициент на победу «Херенвена» вырос с 1.95 до 7.40, а спустя пару минут после этого достиг 9.50.

«Херенвен» победил со счетом 3:1. Даже при счете 2:1 клуб шел у «Фонбета» явным андердогом.

Букмекер рассчитал все спорные ставки с коэффициентом 1.00, сославшись на ошибку персонала.

«Несоответствие коэффициентов было следствием ошибки персонала, вызванной острым приступом хронической болезни у сотрудника, который этот матч сопровождал, что подтверждается предоставленной Ответчиком картой вызова скорой медицинской помощи по сотруднику, сопровождавшему спортивный матч и заносившему в программу информацию о событиях по ходу матча, влияющих на коэффициент», – объяснили в «Фонбете».

Суд встал на сторону букмекера и отказал истцу в удовлетворении его требований. Судебное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ставки на Спортсе

Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии?