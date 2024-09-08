У Лихтенштейна нет побед 4 года. Во 2-м туре Лиги наций сборная сыграла вничью с Гибралтаром

Сборная Лихтенштейна сыграла вничью с Гибралтаром (2:2) во 2-м туре группового этапа дивизиона D Лиги наций.

У Лихтенштейна нет побед с 2020 года – тогда команда обыграла Люксембург (2:1). После этого лихтенштейнцы провели 41 матч подряд без побед.

До игры на ничью можно было поставить с коэффициентом 3.15.

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