Британский букмекер Betway стал беттинг-партнером «Челси».

Стороны подписали долгосрочное соглашение, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В рамках соглашения логотип Betway будет представлен на экранах и LED-панелях «Стэмфорд Бридж» во время домашних матчей «Челси».

«Мы рады приветствовать Betway в качестве нашего официального европейского партнера по ставкам.Это партнерство предоставит нашим болельщикам невероятные возможности для взаимодействия с клубом.

Мы надеемся на успешное и динамичное сотрудничество с Betway в ближайшие годы», — заявил коммерческий директор «Челси» Каспер Стилсвиг.

Betway сотрудничает еще с двумя клубами АПЛ – «Вест Хэмом» и «Ноттингем Форест».

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