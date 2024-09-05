Betway стал беттинг-партнером «Челси»
Британский букмекер Betway стал беттинг-партнером «Челси».
Стороны подписали долгосрочное соглашение, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В рамках соглашения логотип Betway будет представлен на экранах и LED-панелях «Стэмфорд Бридж» во время домашних матчей «Челси».
«Мы рады приветствовать Betway в качестве нашего официального европейского партнера по ставкам.Это партнерство предоставит нашим болельщикам невероятные возможности для взаимодействия с клубом.
Мы надеемся на успешное и динамичное сотрудничество с Betway в ближайшие годы», — заявил коммерческий директор «Челси» Каспер Стилсвиг.
Betway сотрудничает еще с двумя клубами АПЛ – «Вест Хэмом» и «Ноттингем Форест».
Кто получит «Золотой мяч»-2024? Явный фаворит – Винисиус, в шестерке есть Месси. Вероятность у Роналду – 1%
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий