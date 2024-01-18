34-летний Айю может стать первым игроком в истории, забивавшим на 7 Кубках Африки

Теги Кубок Африки сборная Ганы по футболу Гавр Сборная Египта по футболу Андре Айю Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Нападающий сборной Ганы Андре Айю может установить уникальное достижение.

34-летний форвард «Гавра» может стать первым футболистом в истории, который забьет в семи розыгрышах Кубка Африки. Айю отличился на шести предыдущих кубках континента.

На Кубке африканских наций-2023 нападающему уже покорилось одно достижение – он стал третьим игроком в истории, сыгравшим на 8 турнирах Кубка Африки.

Сегодня, 18 января, сборная Ганы сыграет против Египта. На гол Айю дают коэффициент 8.00.

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6 комментариев
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написали кто был ещё рекордсменом
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Семейство Айю в общей сложности принимают участие на дохрена Кубков Африки.
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Ответ Defulsh
Причем на Копа Америки на каждого три участника получается по одной команде-чемпиону мира, а по титулам чемпионов мира на каждую сборную получается по титулу(в среднем), что говорит о низком уровне этого турнира, отнрзком уровне мастерства футболистов этих стран. Но некоторые тупые эксперты считают Копу сильным турниром, с множеством талантов, и подчёркивают, что чемпион Америки ещё является к тому же чемпионом мира, а футболист из Южной Америки является лучшим футболистом по всем опросам, а тройка величайших футболистов сплошь состоит из южноамериканцев, Пеле, Марадоны, и Месси, и что лучшим футболистом Европы тоже является южноамериканец Ди Стефано, а в десятку входят ещё Сивори, Роналдиньо, Роналду, Ромарио. Но эти люди тупые Другое дело- Вы! Можно познакомится вашими книгами о футболе? Уверен, они у вас есть.
Гениальная логика 🤦‍♂️
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