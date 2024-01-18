34-летний Айю может стать первым игроком в истории, забивавшим на 7 Кубках Африки

Нападающий сборной Ганы Андре Айю может установить уникальное достижение.

34-летний форвард «Гавра» может стать первым футболистом в истории, который забьет в семи розыгрышах Кубка Африки. Айю отличился на шести предыдущих кубках континента.

На Кубке африканских наций-2023 нападающему уже покорилось одно достижение – он стал третьим игроком в истории, сыгравшим на 8 турнирах Кубка Африки.

Сегодня, 18 января, сборная Ганы сыграет против Египта. На гол Айю дают коэффициент 8.00.

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