1.60 дают на выход Мирры Андреевой в 1/4 финала Australian Open. 9.00 – сыграет в финале

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БЕТСИТИ открыл линию на результаты Мирры Андреевой на Australian Open.

Букмекер уверен, что 16-летняя теннисистка выйдет в 1/8 финала (1.08) и сможет пробиться в четвертьфинал (1.60).

Шансы на выход Андреевой в полуфинал Australian Open невелики – 4.00. На финал с участием россиянки дают коэффициент 9.00, ее победа в турнире идет за 16.00.

Андреева встретится в 1/16 финала с француженкой Диан Парри.

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