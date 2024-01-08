«МЮ» не проигрывает по желтым 15 матчей подряд при судействе Энтони Тейлора. Сегодня – 2.00

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ставки на спорт 321 Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Уиганом» в Кубке Англии.

13 побед и две ничьи по желтым карточкам – все 15 матчей «Манчестер Юнайтед» за три года, когда главным рефери был Энтони Тейлор. Среди этих матчей есть и топовые, но «Юнайтед» набирал больше/столько же желтых против «Ноттингема» (3:1), «Саутгемптона» (2:0), «Лидса» (1:0) и «Мидлсбро» (1:1). 

При этом, «МЮ» выиграл только пять матчей из 15, проиграв, например, «Тоттенхэму» со счетом 1:6 и «Ливерпулю» 0:5. 

«МЮ» не проиграет по ЖК сегодня – 2.00  /победит – 3.40.
«МЮ» не выиграет матч – 4.8.

За 20 матчей в АПЛ у «МЮ» 50 желтых карточек – 2,5 за матч в среднем. Получит сегодня хотя бы две (индивидуальный тотал больше 1,5) – 1.70.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Суперкомпьютеры не могут понять, кто победит в АПЛ. Зато букмекерский фаворит идет за 1.85

1 комментарий
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лучше бы 15 матчей выиграли бы 🤦🏻‍♂️
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