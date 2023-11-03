У «Адмирала» лишь три победы в основное время в сезоне КХЛ. «Трактор» – явный фаворит за 1.76

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«Трактор» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Владивостока лишь трижды в этом сезоне победил в основное время. В игре с «Трактором» на это дают коэффициент 4.48.

Поставить на челябинский клуб можно за 1.76. Ничья в основное время оценивается в 4.26.

Матч состоится 3 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

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