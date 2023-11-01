«Клипперс» после перехода Хардена – главные фавориты на победу в НБА по мнению аналитиков. Коэффициенты стартуют с 7.80

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Джеймса Хардена обменяют из «Сиксерс» в «Клипперс».

Аналитики ESPN утверждают, что после прихода Джеймса Хардена в «Клипперс» именно клуб из Лос-Анджелеса имеет лучшие шансы на то, чтобы выиграть конференцию – 22% против 19% у действующих чемпионов лиги из «Денвера» и 18% у «Голден Стэйт».

Более того, теперь у «ЛАК», по мнению аналитиков, еще и самые высокие шансы на чемпионство в этом сезоне среди всех команд Западной конференции – 12%. У «Наггетс» – 10%, у «ГСВ» – 9%. Коэффициенты на все это выглядят максимально привлекательно:

«Клипперс» выиграют регулярку в Западной конференции – 13.20.
Станут финалистами НБА от Западной конференции – 7.80.
Выиграют чемпионат – 13.50.

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Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

1 комментарий

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Daniel Fox
Кавай который нифига не снайпер и тащит мяч на среднюю , Джордж который любит поиграться поразыгрывать , единал Расти и слабые ролевики . Напоминает ролик с рекламой Казахстана, а куда мы едем? К хорошим ролевикам ? К звёздному атакующему игроку которому не нужен мяч ? Нет сынок , мы едем к Хардену , который будет тащить мяч 15 секунд и либо пулять три , либо идти евростеп , либо скидывать на последних секундах внимание на угол на Расти, я мечтаю уже увидеть их взаимодействие
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