«Клипперс» после перехода Хардена – главные фавориты на победу в НБА по мнению аналитиков. Коэффициенты стартуют с 7.80

Джеймса Хардена обменяют из «Сиксерс» в «Клипперс».

Аналитики ESPN утверждают, что после прихода Джеймса Хардена в «Клипперс» именно клуб из Лос-Анджелеса имеет лучшие шансы на то, чтобы выиграть конференцию – 22% против 19% у действующих чемпионов лиги из «Денвера» и 18% у «Голден Стэйт».

Более того, теперь у «ЛАК», по мнению аналитиков, еще и самые высокие шансы на чемпионство в этом сезоне среди всех команд Западной конференции – 12%. У «Наггетс» – 10%, у «ГСВ» – 9%. Коэффициенты на все это выглядят максимально привлекательно:

«Клипперс» выиграют регулярку в Западной конференции – 13.20.

Станут финалистами НБА от Западной конференции – 7.80.

Выиграют чемпионат – 13.50.

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Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА