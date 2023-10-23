«Сочи» – главный претендент на вылет из РПЛ по версии Opta Predictor. Букмекеры считают иначе
«Сочи» вылетит из Мир РПЛ с вероятностью 33,3%.
Модель прогнозирования Opta Predictor считает клуб Дмитрия Хохлова главным претендентом на вылет. Шансы «Балтики» оцениваются в 21,8%.
Вероятность вылета клубов Мир РПЛ по данным Opta Predictor:
1. «Сочи» – 33,3%
2. «Балтика» – 21,8%
3. «Факел» – 15,4%
4. «Рубин» – 8,1%
5. «Оренбург» – 7,4%
6. «Ростов» – 6%
Букмекеры считают, что вылететь должны «Факел» (2.10) и «Балтика» (2.35). Далее идут «Оренбург» (2.65), «Сочи» (2.80) и «Рубин» (3.30).
Жаль Ротенбергу пофиг на клуб. Нормального тренера и вполне Сочи мог бы в 10 идти