«Сочи» – главный претендент на вылет из РПЛ по версии Opta Predictor. Букмекеры считают иначе

«Сочи» вылетит из Мир РПЛ с вероятностью 33,3%.

Модель прогнозирования Opta Predictor считает клуб Дмитрия Хохлова главным претендентом на вылет. Шансы «Балтики» оцениваются в 21,8%.

Вероятность вылета клубов Мир РПЛ по данным Opta Predictor:

1. «Сочи» – 33,3%

2. «Балтика» – 21,8%

3. «Факел» – 15,4%

4. «Рубин» – 8,1%

5. «Оренбург» – 7,4%

6. «Ростов» – 6%

Букмекеры считают, что вылететь должны «Факел» (2.10) и «Балтика» (2.35). Далее идут «Оренбург» (2.65), «Сочи» (2.80) и «Рубин» (3.30).