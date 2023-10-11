РФС дисквалифицировал двоих игроков «Электрона» за ставки. Ранее клуб поддержали Нани и Балотелли

отстранил сразу двоих игроков новгородского «Электрона», выявив нарушения регламента по этике и закона «О физической культуре и спорте в РФ».

Эта мера касается 22-летнего полузащитника и 27-летнего вратаря Романа Клюкина. Они нарушили статью 18 регламента – «Запрет на участие в тотализаторе и азартных играх».

Чесноков, ранее выступавший за « » и перешедший в новгородский клуб этим летом, отстранен от любой спортивной деятельности на полгода, еще полтора года – условно. Клюкин получил дисквалификацию на пять лет, еще пять лет – условно.

РФС в апреле этого года проверял матч « » с «Тверью». В этой игре за новгородцев сыграл бывший полузащитник «Ессентуков» Джоси Дзауров, которого до этого пожизненно дисквалифицировали за организацию договорного матча между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2».

Отметим, что ранее «Электрон» публиковал заявления-призывы с просьбой спасти клуб, а их видео в их поддержку записывали известные европейские футболисты – в частности, Нани и Марио Балотелли.

Балотелли и Нани призывают спасти новгородский «Электрон». И это не фэйк?

Раздел «Ставки» на Sports.ru