РФС дисквалифицировал двоих игроков «Электрона» за ставки. Ранее клуб поддержали Нани и Балотелли

Теги премьер-лига Россия дисквалификации РФС КДК РФС Вторая лига Б Ставки на спорт Ставки на футбол Егор Чесноков Электрон Роман Клюкин Ессентуки Ставки

РФС отстранил сразу двоих игроков новгородского «Электрона», выявив нарушения регламента по этике и закона «О физической культуре и спорте в РФ».

Эта мера касается 22-летнего полузащитника Егора Чеснокова и 27-летнего вратаря Романа Клюкина. Они нарушили статью 18 регламента – «Запрет на участие в тотализаторе и азартных играх».

Чесноков, ранее выступавший за «Ессентуки» и перешедший в новгородский клуб этим летом, отстранен от любой спортивной деятельности на полгода, еще полтора года – условно. Клюкин получил дисквалификацию на пять лет, еще пять лет – условно.

РФС в апреле этого года проверял матч «Электрона» с «Тверью». В этой игре за новгородцев сыграл бывший полузащитник «Ессентуков» Джоси Дзауров, которого до этого пожизненно дисквалифицировали за организацию договорного матча между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2». 

Отметим, что ранее «Электрон» публиковал заявления-призывы с просьбой спасти клуб, а их видео в их поддержку записывали известные европейские футболисты – в частности, Нани и Марио Балотелли.

Балотелли и Нани призывают спасти новгородский «Электрон». И это не фэйк?

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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6 комментариев

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Беременный малыш
Двоих😁 Там полкоманды минимум работало на Азию🤣
+9
0
+9
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Иван Шумков
Все говорят: Нани, а как поднять бабла?
+6
0
+6
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ygcn5c2ty9
не зашёл экспрессик у пацанов, конечно…
+1
0
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vincere
Насчёт Нани и Балотелли не удивительно - они с детства за Электрон.
+1
0
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Иван Иванов
Ответ ygcn5c2ty9
не зашёл экспрессик у пацанов, конечно…
Пацаны к успеху шли, не фартануло)
0
0
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