Айвен Тоуни: «Я ставил на то, что забью первым. Но не на желтые карточки»

Теги премьер-лига Англия дисквалификации Ставки на спорт Футбольная ассоциация Англии Брентфорд Айвен Тоуни Ставки на футбол Ставки

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни рассказал о том, какие совершал ставки.

Ранее Тоуни дисквалифицировали на 8 месяцев за нарушение беттингового кодекса Футбольной ассоциации Англии. Его признали виновным в 232 случаях нарушений в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го, 13 раз он ставил против своей команды. Затем стало известно, что у Тоуни диагностировали лудоманию – это и признание вины сократило отстранение с 15 до 8 месяцев.

«Были люди, которые говорили, что я ставил на договорные матчи. Но ни один не был договорным. Раньше я даже ставил на себя, что забью первым, но что касается договорных матчей – это не так. Это не то, что я ставил на желтые карточки здесь, там и еще где-то.

Я не лгал FA во время встречи. Я просто не мог вспомнить все, о чем они спрашивали. Они задавали мне так много вопросов... Как я уже говорил, я сотрудничал с ними во всем и рассказывал им правду», – отметил Тоуни.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Тоуни о лудомании: «Я ждал дня зарплаты. Думал: «Мои деньги – это мои деньги, и я могу тратить их так, как захочу»

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1 комментарий

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Fan of Sport
В конце концов лишь человек с сильным самообладанием способен бросить эту игру.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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