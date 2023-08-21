Айвен Тоуни: «Я ставил на то, что забью первым. Но не на желтые карточки»

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни рассказал о том, какие совершал ставки.

Ранее Тоуни дисквалифицировали на 8 месяцев за нарушение беттингового кодекса Футбольной ассоциации Англии. Его признали виновным в 232 случаях нарушений в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го, 13 раз он ставил против своей команды. Затем стало известно, что у Тоуни диагностировали лудоманию – это и признание вины сократило отстранение с 15 до 8 месяцев.

«Были люди, которые говорили, что я ставил на договорные матчи. Но ни один не был договорным. Раньше я даже ставил на себя, что забью первым, но что касается договорных матчей – это не так. Это не то, что я ставил на желтые карточки здесь, там и еще где-то.

Я не лгал FA во время встречи. Я просто не мог вспомнить все, о чем они спрашивали. Они задавали мне так много вопросов... Как я уже говорил, я сотрудничал с ними во всем и рассказывал им правду», – отметил Тоуни.

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