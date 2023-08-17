Самый крупный коэффициент на прямую победу из матчей четверга – 46.00. Так оценен успех «Санта-Коломы» Дмитрия Черышева

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17 августа пройдут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Самый большой коэффициент на победу установлен в матче Лиги конференций «АЗ» – «Санта-Колома». На П2 в этой игре можно поставить за 46.00. В первом матче «Санта-Колома» уступила 0:1.

Напомним, клуб из Андорры тренирует российский специалист Дмитрий Черышев.

Ранее «Санта-Колома» прошла две стадии ЛК, где соперниками были валлийский «Пенибонт» и черногорская «Сутьеска».

Матч «АЗ» – «Санта-Колома» начнется в 21:45 по московскому времени. Победитель этой пары попадет в раунде плей-офф ЛК на «Астон Виллу».

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