На «обе забьют» в матче «Локомотив» – «Крылья Советов» был коэффициент 1.52. Вариант прошел, хотя до 86-й минуты было 0:0

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«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в четвертом туре РПЛ. На 86-й минуте Николай Рассказов открыл счет, на 90+3 Константин Марадишвили его сравнял – 1:1.

Изначально вариант «обе забьют» предлагался перед матчем за 1.52. При этом до 86-й минуты команды не забивали вообще. Но потом обменялись голами.

«Крылья Советов» набрали восемь очков и пока идут четвертыми в таблице РПЛ. «Локомотив» – шестой, у него пять очков.

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4 комментария

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ЭЮЯ
Hy и? Если бы такой кэф был на 86 минуте, тогда было бы странно. А до матча чего только не бывает.
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