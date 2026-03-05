7

Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели

Центровой «Вашингтон» Энтони Дэвис получил разрешение на ограниченные тренировки.

«Вашингтон» предоставил обновленную информацию о состоянии Энтони Дэвиса. Центровой, восстанавливающийся после повреждения связок левой руки, приступил к ограниченным индивидуальным занятиям на площадке. Через две недели он пройдет повторное обследование, после которого будут названы новые сроки возвращения.

Дэвис перешел в «Уизардс» из «Далласа» в дедлайн обменов и пока не провел ни одного матча за новую команду. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за «Маверикс», набирая в среднем 20,4 очка, 11,1 подбора и 2,8 передачи за 31,3 минуты.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Марка Спирса
А, да, есть такой игрок н НБА.
Ну что , Восток , трепещите !!!
Око Саурона уже посматривает на вас из Вашингтона !!!🥸🥸🥸
И на рыбалку отправится сразу)
Вопрос с фаворитом на востоке теперь закрыт
легенда Далласа
