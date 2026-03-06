  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 38 очков и 16 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Денвер» победил «Лейкерс» благодаря трипл-даблу Йокича (28+12+13), данк Картера за 1,4 секунды до конца принес «Орландо» победу над «Далласом» и другие результаты
181

НБА. 38 очков и 16 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Денвер» победил «Лейкерс» благодаря трипл-даблу Йокича (28+12+13), данк Картера за 1,4 секунды до конца принес «Орландо» победу над «Далласом» и другие результаты

6 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Сан-Антонио» победил «Детройт» (121:106), на счету центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы 38 очков, 16 подборов и 5 блок-шотов (12 из 24 с игры, 4 из 10 трехочковых, 10 из 11 штрафных).

Бросок сверху Уэнделла Картера за 1,4 секунды до конца принес «Орландо» победу над «Далласом» (115:114).

«Денвер» обыграл «Лейкерс» (120:113), центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 12 подборов и 13 передач при 9 потерях (10 из 15 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 8 из 8 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoНБА
результаты
logoСан-Антонио
logoЧикаго
logoФиникс
logoБруклин
logoМайами
logoХьюстон
logoЛейкерс
logoЮта
logoВашингтон
logoТоронто
logoМиннесота
logoДетройт
logoДенвер
logoНовый Орлеан
logoДаллас
logoСакраменто
logoГолден Стэйт
logoОрландо
181 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорфорд - глыба
КД хотел попасть и промахнулся, а потом хотел промахнуться, но попал...
Ответ GlassEye
КД хотел попасть и промахнулся, а потом хотел промахнуться, но попал...
Флэшбэк 2016 года...
Леброн официально лидер по попаданиям с игры в истории НБА 👑
Хорфорд конечно красавец! доминирует!
Реддик в концовке убрал Хачипури и Кеннарда , которые отлично играли, и после этого Лейкерс не забили в конце ни одной трехи, зачем был в концовке Хейс непонятно, ну а Ривз просто пропал, да ещё не забил штрафной.
Ответ Z@TBop
Реддик в концовке убрал Хачипури и Кеннарда , которые отлично играли, и после этого Лейкерс не забили в конце ни одной трехи, зачем был в концовке Хейс непонятно, ну а Ривз просто пропал, да ещё не забил штрафной.
Хачимура 2 потери подряд дал, вот его и убрали
Ответ GlassEye
Хачимура 2 потери подряд дал, вот его и убрали
Ну одну потерю Леброн ему такой пас отдал, что стыдно японцу рисовать эту потерю.
Детройту без Томпсона и, практически, без Дюрена на последнюю четверть сил не хватило. Вемби отличный матч провел, Фокса за первую половину можно похвалить. Остальные на своем уровне - никто не провалился. Корнет только чем меньше играет, тем хуже получается. Ну и за Шампэнем надо оставшиеся игры персонально следить - рекорд Сперс у Дэнни Грина по трешкам за сезон - 191 - надо забирать себе. Осталось 20 игр и нужно 40 попаданий (сейчас 152) . Вполне реализуемо - среднее количество за сезон сейчас 2,5. В прошлом году закинул 178 - это третий результат в истории франшизы.
Леброшка опять не стал руки жать сопернику, убежал в раздевалку втихаря
Ответ Denverec
Леброшка опять не стал руки жать сопернику, убежал в раздевалку втихаря
У него же рекорд очередной, пробежал отмечать
Витя показывает кто тру мвп конечно кейду. 38 очков 12/21.. и Кейд 17 очков 7/23
Ответ Nbw77785
Витя показывает кто тру мвп конечно кейду. 38 очков 12/21.. и Кейд 17 очков 7/23
Кэннингем и неделю назад против САС выдал 5 из 24 или что-то в таком духе
Ответ Cash_flow
Кэннингем и неделю назад против САС выдал 5 из 24 или что-то в таком духе
ДА, я так раз ниже это писал, еще и против Кавс 4/16 было на днях
Очевидно, что главный матч Вашингтон - Юта, никому нельзя побеждать. Там ещё и Янг собирается сыграть.
Ответ Z@TBop
Очевидно, что главный матч Вашингтон - Юта, никому нельзя побеждать. Там ещё и Янг собирается сыграть.
Финал НБА из альтернативной реальности
Ривз не стал кидать треху, не забил в проходе и следом штрафной. И после этого самоликвидировался.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Нью-Йорк» уступил «Оклахоме», «Шарлотт» разгромил «Бостон» и другие результаты
5 марта, 06:30
НБА. «Кливленд» победил «Детройт», «Сан-Антонио» разгромил «Филадельфию» и другие результаты
4 марта, 06:39
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
3 марта, 07:00
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» играет с «Локомотивом-Кубань»
5 минут назадLive
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
54 минуты назадВидео
Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
58 минут назад
Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»
сегодня, 07:39
Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
сегодня, 07:21
Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»
сегодня, 07:02
НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты
сегодня, 07:00
Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»
сегодня, 06:43
Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»
сегодня, 06:02
«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с ПАОКом, «Ираклис» примет «Панатинаикос»
7 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Мерсином», «Тофаш» – против «Эсенлер Эрокспора»
13 минут назад
ACB. «Валенсия» примет «Мурсию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
23 минуты назад
ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
вчера, 21:35
Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»
вчера, 21:35
Гнилые «Лейкерс», нестабильные «Никс» и цена Вембаньямы. Главное в НБА
вчера, 21:03ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Галатасарай» проиграл «Тюрк Телекому», «Бахчешехир» разгромил «Бурсаспор»
вчера, 20:47
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Промитеасом», «Перистери» обыграл «Паниониос» и другие результаты
вчера, 20:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» победил ФМП, КРКА обыграл «Илирию»
вчера, 20:35
Рекомендуем