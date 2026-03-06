НБА. 38 очков и 16 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Денвер» победил «Лейкерс» благодаря трипл-даблу Йокича (28+12+13), данк Картера за 1,4 секунды до конца принес «Орландо» победу над «Далласом» и другие результаты
6 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
«Сан-Антонио» победил «Детройт» (121:106), на счету центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы 38 очков, 16 подборов и 5 блок-шотов (12 из 24 с игры, 4 из 10 трехочковых, 10 из 11 штрафных).
Бросок сверху Уэнделла Картера за 1,4 секунды до конца принес «Орландо» победу над «Далласом» (115:114).
«Денвер» обыграл «Лейкерс» (120:113), центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 12 подборов и 13 передач при 9 потерях (10 из 15 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 8 из 8 с линии).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хорфорд - глыба
КД хотел попасть и промахнулся, а потом хотел промахнуться, но попал...
Флэшбэк 2016 года...
Леброн официально лидер по попаданиям с игры в истории НБА 👑
Хорфорд конечно красавец! доминирует!
Реддик в концовке убрал Хачипури и Кеннарда , которые отлично играли, и после этого Лейкерс не забили в конце ни одной трехи, зачем был в концовке Хейс непонятно, ну а Ривз просто пропал, да ещё не забил штрафной.
Хачимура 2 потери подряд дал, вот его и убрали
Хачимура 2 потери подряд дал, вот его и убрали
Ну одну потерю Леброн ему такой пас отдал, что стыдно японцу рисовать эту потерю.
Детройту без Томпсона и, практически, без Дюрена на последнюю четверть сил не хватило. Вемби отличный матч провел, Фокса за первую половину можно похвалить. Остальные на своем уровне - никто не провалился. Корнет только чем меньше играет, тем хуже получается. Ну и за Шампэнем надо оставшиеся игры персонально следить - рекорд Сперс у Дэнни Грина по трешкам за сезон - 191 - надо забирать себе. Осталось 20 игр и нужно 40 попаданий (сейчас 152) . Вполне реализуемо - среднее количество за сезон сейчас 2,5. В прошлом году закинул 178 - это третий результат в истории франшизы.
Леброшка опять не стал руки жать сопернику, убежал в раздевалку втихаря
У него же рекорд очередной, пробежал отмечать
Витя показывает кто тру мвп конечно кейду. 38 очков 12/21.. и Кейд 17 очков 7/23
Кэннингем и неделю назад против САС выдал 5 из 24 или что-то в таком духе
ДА, я так раз ниже это писал, еще и против Кавс 4/16 было на днях
Очевидно, что главный матч Вашингтон - Юта, никому нельзя побеждать. Там ещё и Янг собирается сыграть.
Финал НБА из альтернативной реальности
Ривз не стал кидать треху, не забил в проходе и следом штрафной. И после этого самоликвидировался.
