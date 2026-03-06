НБА. 38 очков и 16 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Денвер» победил «Лейкерс» благодаря трипл-даблу Йокича (28+12+13), данк Картера за 1,4 секунды до конца принес «Орландо» победу над «Далласом» и другие результаты

6 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Сан-Антонио » победил «Детройт » (121:106), на счету центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы 38 очков, 16 подборов и 5 блок-шотов (12 из 24 с игры, 4 из 10 трехочковых, 10 из 11 штрафных).

Бросок сверху Уэнделла Картера за 1,4 секунды до конца принес «Орландо» победу над «Далласом» (115:114).

«Денвер » обыграл «Лейкерс » (120:113), центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 12 подборов и 13 передач при 9 потерях (10 из 15 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 8 из 8 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.