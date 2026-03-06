  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
13

Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.

28 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» обыграть «Монако». Турецкая команда одержала 18-ю победу подряд во всех турнирах.

«Валенсия» взяла верх над «Жальгирисом».

Встреча израильских «Маккаби» и «Хапоэля» и игра «Дубая» против «Партизана» перенесены.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 22-7, Валенсия Испания – 20-10, Олимпиакос Греция – 18-10, Реал Испания – 19-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 17-11, Црвена Звезда Сербия – 17-12, Барселона Испания – 17-13, Жальгирис Литва – 17-13, Панатинаикос Греция – 16-13, Монако – 16-14, Дубай ОАЭ – 15-14, Милан Италия – 15-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 14-15, Виртус Италия – 13-17, Бавария Германия – 12-17, Париж Франция – 10-18, Баскония Испания – 9-20, Анадолу Эфес Турция – 9-20, Партизан Сербия – 9-20, Виллербан Франция – 7-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБарселона
logoДубай
logoМонако
результаты
logoВиртус
logoЖальгирис
logoВаленсия
logoФенербахче
logoМилан
logoМаккаби Тель-Авив
logoРеал
logoПартизан
logoЕвролига
logoХапоэль Тель-Авив
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Фенербахче 18 побед подряд, если кому интересно)
Ответ Николай Дементьев_1116466353
У Фенербахче 18 побед подряд, если кому интересно)
На сайте Евролиги указано, что последние 10 матчей - 9:1, так что неверная у тебя информация, получается
Ответ Павел Мраморнов
На сайте Евролиги указано, что последние 10 матчей - 9:1, так что неверная у тебя информация, получается
Вместе с местной лигой + кубок выходит 18
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Хапоэль» обыграл «Милан» и прервал серию из пяти поражений, 27 очков Хэйс-Дэвиса не спасли «Панатинаикос» от проигрыша «Парижу» и другие результаты
26 февраля, 23:18
Евролига. «Панатинаикос» уступил «Фенербахче», 25 очков Райта принесли «Жальгирису» победу над «Хапоэлем» и другие результаты
13 февраля, 21:35
Евролига. «Дубай» обыграл «Реал», «Хапоэль» уступил «Валенсии» в овертайме и другие результаты
5 февраля, 21:23
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» играет с «Локомотивом-Кубань»
54 минуты назадLive
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
сегодня, 08:11Видео
Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
сегодня, 08:07
Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»
сегодня, 07:39
Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
сегодня, 07:21
Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»
сегодня, 07:02
НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты
сегодня, 07:00
Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»
сегодня, 06:43
Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»
сегодня, 06:02
«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Бостоном», «Сан-Антонио» – против «Хьюстона» и другие матчи
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» примет «Ваноли Кремона», «Тревизо» сыграет с «Венецией»
28 минут назад
Чемпионат Франции. «Лимож» сыграет с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Булазаком»
37 минут назад
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» примет «Дубай», «Клуж» – «Црвену Звезду» и другие матчи
45 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с ПАОКом, «Ираклис» примет «Панатинаикос»
56 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Мерсином», «Тофаш» – против «Эсенлер Эрокспора»
сегодня, 08:52
ACB. «Валенсия» примет «Мурсию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 08:42
ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
вчера, 21:35
Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»
вчера, 21:35
Рекомендуем