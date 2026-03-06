Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
28 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» обыграть «Монако». Турецкая команда одержала 18-ю победу подряд во всех турнирах.
«Валенсия» взяла верх над «Жальгирисом».
Встреча израильских «Маккаби» и «Хапоэля» и игра «Дубая» против «Партизана» перенесены.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 22-7, Валенсия Испания – 20-10, Олимпиакос Греция – 18-10, Реал Испания – 19-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 17-11, Црвена Звезда Сербия – 17-12, Барселона Испания – 17-13, Жальгирис Литва – 17-13, Панатинаикос Греция – 16-13, Монако – 16-14, Дубай ОАЭ – 15-14, Милан Италия – 15-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 14-15, Виртус Италия – 13-17, Бавария Германия – 12-17, Париж Франция – 10-18, Баскония Испания – 9-20, Анадолу Эфес Турция – 9-20, Партизан Сербия – 9-20, Виллербан Франция – 7-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.