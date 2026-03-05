0

«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего

Джонатан Мотли подписал новое соглашение с «Хапоэлем Тель-Авив».

«Хапоэль Тель-Авив» объявил о продлении контракта с форвардом Джонатаном Мотли. Как сообщает Sport5, стороны договорились о соглашении на два года с опцией взаимного продления еще на один сезон.

Мотли присоединился к «Хапоэлю» перед сезоном-2024/25 и быстро стал одним из ключевых игроков системы Димитриса Итудиса. В победном для команды розыгрыше Еврокубка он набирал в среднем 16,7 очка, 4,9 подбора и 2,5 передачи. В текущем сезоне, дебютном для «Хапоэля» в Евролиге, его показатели составляют 8,8 очка и 2,5 подбора за игру.

