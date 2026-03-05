Стивен Эй Смит: Док Риверс завершит карьеру после этого сезона.

Стивен Эй Смит заявил, что Док Риверс покинет пост главного тренера «Милуоки » по окончании сезона и завершит тренерскую карьеру.

Во время эфира на Mad Dog Sports Radio известный журналист отреагировал на звонок слушателя, предположившего, что Риверс мог бы стать походящим тренером для Джа Морэнта , если разыгрывающий перейдет в «Бакс».

«Это будет не Док Риверс , потому что он завершит карьеру по окончании этого сезона. Док Риверс тренирует уже почти 25 лет, и это его финал. Он собирается отойти от дел», – заявил Смит.

Док Риверс подписал контракт с «Милуоки» сроком на 3,5 года в январе 2024 года. В данный момент «Бакс» с результатом 26-35 занимают 11-е место на Востоке.