Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»

Стивен Эй Смит: Док Риверс завершит карьеру после этого сезона.

Стивен Эй Смит заявил, что Док Риверс покинет пост главного тренера «Милуоки» по окончании сезона и завершит тренерскую карьеру.

Во время эфира на Mad Dog Sports Radio известный журналист отреагировал на звонок слушателя, предположившего, что Риверс мог бы стать походящим тренером для Джа Морэнта, если разыгрывающий перейдет в «Бакс».

«Это будет не Док Риверс, потому что он завершит карьеру по окончании этого сезона. Док Риверс тренирует уже почти 25 лет, и это его финал. Он собирается отойти от дел», – заявил Смит.

Док Риверс подписал контракт с «Милуоки» сроком на 3,5 года в январе 2024 года. В данный момент «Бакс» с результатом 26-35 занимают 11-е место на Востоке.

Источник: Mad Dog Sports Radio
Ну камон, Смит...
Летс гоу, Док! ☝️
Давно пора, минус физрук в лиге.
Ответ Дмитрий Максимов
Давно пора, минус физрук в лиге.
Ну судя по количеству лет в nba и статистике не такой уж и физрук, но за последние года, да особо не блещет, наверное Док уже и сам не хочет что то менять и подстраиваться под изменения в nba.
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Ну судя по количеству лет в nba и статистике не такой уж и физрук, но за последние года, да особо не блещет, наверное Док уже и сам не хочет что то менять и подстраиваться под изменения в nba.
Был какой-то сезон, в котором его команда выглядела лучше ожидаемого, чтоб прям была видна его работа не как физрука-мотиватора, а как тактика или стратега? Даже единственный большой успех в 2008-м больше ассоциируется с Тибодо, т.к. он отвечал за защиту в той команде (2 место в регулярке по пропущенным, по набранным только 11-е)
Давно пора.
...и возобновит перед началом следующего.
... По тому как он ,активно ведёт себя в политике- следующий шаг президент США.
