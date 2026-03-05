Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
Стивен Эй Смит: Док Риверс завершит карьеру после этого сезона.
Стивен Эй Смит заявил, что Док Риверс покинет пост главного тренера «Милуоки» по окончании сезона и завершит тренерскую карьеру.
Во время эфира на Mad Dog Sports Radio известный журналист отреагировал на звонок слушателя, предположившего, что Риверс мог бы стать походящим тренером для Джа Морэнта, если разыгрывающий перейдет в «Бакс».
«Это будет не Док Риверс, потому что он завершит карьеру по окончании этого сезона. Док Риверс тренирует уже почти 25 лет, и это его финал. Он собирается отойти от дел», – заявил Смит.
Док Риверс подписал контракт с «Милуоки» сроком на 3,5 года в январе 2024 года. В данный момент «Бакс» с результатом 26-35 занимают 11-е место на Востоке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mad Dog Sports Radio
Летс гоу, Док! ☝️