0

Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»

Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: Мне было суждено оказаться здесь.

Джабари Паркер не скрывает амбиций в новом клубе. Бывший второй номер драфта НБА заявил, что видит в «Ховентуде» реальный шанс выиграть Лигу чемпионов. Напомним, что Паркер присоединился к испанской команде на правах аренды из «Партизана» до конца сезона.

«У нас действительно хорошая команда, и сейчас я стараюсь найти ситуации, в которых смогу принести максимальную пользу. Мы выстраиваем командную химию перед самыми важными матчами. У нас потрясающий шанс выиграть Лигу чемпионов. Я отдам все, что у меня есть, чтобы помочь команде. Это наша главная цель – победить. Но сначала нам нужно попасть в восьмерку лучших – это наш приоритет.

Мне было суждено оказаться здесь: Рикки Рубио вернулся, а Анте Томич играет на высочайшем уровне благодаря накопленному опыту. У нас есть игроки, которые с моим приходом способны на особые свершения», – заявил американский форвард в интервью официальному сайту клуба.

В Лиге чемпионов «Ховентуд» с результатом 3-1 возглавляет группу K.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Ховентуда»
logoХовентуд
logoчемпионат Испании
logoДжабари Паркер
Лига чемпионов
logoРикки Рубио
logoАнте Томич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генеральный менеджер «Ховентуда»: «В обычных условиях мы не смогли бы позволить себе Джабари Паркера»
1 марта, 15:28
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
26 февраля, 08:52Фото
ACB. «Сарагоса» проиграла «Ховентуду», «Тенерифе» победил «Бреоган» и другие результаты
14 февраля, 22:10
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» играет с «Локомотивом-Кубань»
сегодня, 09:00Live
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
сегодня, 08:11Видео
Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
сегодня, 08:07
Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»
сегодня, 07:39
Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
сегодня, 07:21
Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»
сегодня, 07:02
НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты
сегодня, 07:00
Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»
сегодня, 06:43
Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»
сегодня, 06:02
«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Бостоном», «Сан-Антонио» – против «Хьюстона» и другие матчи
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» примет «Ваноли Кремона», «Тревизо» сыграет с «Венецией»
34 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лимож» сыграет с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Булазаком»
43 минуты назад
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» примет «Дубай», «Клуж» – «Црвену Звезду» и другие матчи
51 минуту назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с ПАОКом, «Ираклис» примет «Панатинаикос»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Мерсином», «Тофаш» – против «Эсенлер Эрокспора»
сегодня, 08:52
ACB. «Валенсия» примет «Мурсию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 08:42
ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
вчера, 21:35
Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»
вчера, 21:35
Рекомендуем