Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: Мне было суждено оказаться здесь.

Джабари Паркер не скрывает амбиций в новом клубе. Бывший второй номер драфта НБА заявил, что видит в «Ховентуде » реальный шанс выиграть Лигу чемпионов. Напомним, что Паркер присоединился к испанской команде на правах аренды из «Партизана» до конца сезона.

«У нас действительно хорошая команда, и сейчас я стараюсь найти ситуации, в которых смогу принести максимальную пользу. Мы выстраиваем командную химию перед самыми важными матчами. У нас потрясающий шанс выиграть Лигу чемпионов. Я отдам все, что у меня есть, чтобы помочь команде. Это наша главная цель – победить. Но сначала нам нужно попасть в восьмерку лучших – это наш приоритет.

Мне было суждено оказаться здесь: Рикки Рубио вернулся, а Анте Томич играет на высочайшем уровне благодаря накопленному опыту. У нас есть игроки, которые с моим приходом способны на особые свершения», – заявил американский форвард в интервью официальному сайту клуба.

В Лиге чемпионов «Ховентуд» с результатом 3-1 возглавляет группу K.