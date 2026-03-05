Леброну Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
Леброн Джеймс находится в шаге от еще одного исторического достижения. Форварду «Лейкерс» остается реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара и стать абсолютным лидером НБА по этому показателю.
Это может произойти уже сегодня ночью, когда «озерники» на выезде встретятся с «Денвером».
Ничего себе. Карим был просто машиной!
