  • Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
15

Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»

Разыгрывающий «Чикаго» считает, что «Буллз» способны повторить успех «Тандер».

Разыгрывающий «Чикаго» Джош Гидди остается оптимистом и надеется, что перестройка «Буллз» пройдет быстро.

«Когда я был в «Оклахоме», мы прошли путь от худшей команды лиги до лучшей всего за 24 месяц. Мы сделали это довольно быстро. Многие перестройки проходят не так стремительно. Конечно, с теми людьми и персоналом, которые у нас были, процесс ускорился. За эти три года мы выработали много действительно хороших привычек, привычек победителей», – отметил Гидди.

«Чикаго» с результатом 25–37 занимает 12-е место в Восточной конференции.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Chicago Sun-Times
logoЧикаго
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoДжош Гидди
15 комментариев
… И последний штрих при создании лучшей команды - хорошо поменять Гидди. Например, на одного из лучших защищающихся в лиге))) А у Гидди будет новый круг, в новой худшей команде… Правильнее было - не «мы в Оклахоме», а «они в Оклахоме»
Ответ володька трынкин
… И последний штрих при создании лучшей команды - хорошо поменять Гидди. Например, на одного из лучших защищающихся в лиге))) А у Гидди будет новый круг, в новой худшей команде… Правильнее было - не «мы в Оклахоме», а «они в Оклахоме»
Ну, первое место в регулярке на Западе это тоже вполне себе достижение и было оно именно с Гидди
Летом подпишут Дерозана с Лавином, и можно будет за гайкой идти
У Чикаго перестройка идёт уже со временён как Роуз получил травму и закончил свой прайм. Даже и не мечтай ребилднуться как Оклахома, у Буллс на ГМе сидит упоротый чел. Совсем не сравнить с филигранной работой Прести. Быки без пары первых пиков не смогут вернуться в топы востока.
Да, вот только ресурсы (талантливых игроков) Прести мечтодично собирал несколько лет, перед тем как Оклахома "взлетела". У Чикаго этого не видно.
У Чикаго нет ПЖ и Черепахи за которых отвалили горы пиков и ШГА.
В Чикаго перестройка никогда не заканчивается
Тоже такая мысль приходила в голову как быстро Оклахома и Детройт со дна поднялись в топы, сейчас вот еще и Хорнетс на этом пути.
Ответ Лужин
Тоже такая мысль приходила в голову как быстро Оклахома и Детройт со дна поднялись в топы, сейчас вот еще и Хорнетс на этом пути.
Детройт быстро? Сколько они на дне обитали ?
Они до прошлого сезона были в ПО 5 лет назад, сыграв 4 игры. До этого ещё 4 года назад, тоже лишь на 4 игры. Оклахома исключение, но там менеджер сильный, проделал невероятную работу. Какому-нибдуь Вашику такое и не снится.
Ответ scorp19
Детройт быстро? Сколько они на дне обитали ? Они до прошлого сезона были в ПО 5 лет назад, сыграв 4 игры. До этого ещё 4 года назад, тоже лишь на 4 игры. Оклахома исключение, но там менеджер сильный, проделал невероятную работу. Какому-нибдуь Вашику такое и не снится.
Какая разница сколько они перестройкой занимались, Чикаго тоже давно в болоте. Я говорю лишь о том времени, что потребовалось чтобы от одной из худших команд стать одной из лучших, Детройт за 2 сезона сделал этот рывок.
Больше поверю в 24 года, чем 24 месяца у Чикаго
топ великих анекдотов истории
Есть одна проблема, за 2 года будет 2 чемпиона, всем не перестроиться
Рекомендуем