Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»

Разыгрывающий «Чикаго» считает, что «Буллз» способны повторить успех «Тандер».

Разыгрывающий «Чикаго» Джош Гидди остается оптимистом и надеется, что перестройка «Буллз» пройдет быстро.

«Когда я был в «Оклахоме», мы прошли путь от худшей команды лиги до лучшей всего за 24 месяц. Мы сделали это довольно быстро. Многие перестройки проходят не так стремительно. Конечно, с теми людьми и персоналом, которые у нас были, процесс ускорился. За эти три года мы выработали много действительно хороших привычек, привычек победителей», – отметил Гидди.

«Чикаго » с результатом 25–37 занимает 12-е место в Восточной конференции.