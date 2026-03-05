Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
Разыгрывающий «Чикаго» считает, что «Буллз» способны повторить успех «Тандер».
Разыгрывающий «Чикаго» Джош Гидди остается оптимистом и надеется, что перестройка «Буллз» пройдет быстро.
«Когда я был в «Оклахоме», мы прошли путь от худшей команды лиги до лучшей всего за 24 месяц. Мы сделали это довольно быстро. Многие перестройки проходят не так стремительно. Конечно, с теми людьми и персоналом, которые у нас были, процесс ускорился. За эти три года мы выработали много действительно хороших привычек, привычек победителей», – отметил Гидди.
«Чикаго» с результатом 25–37 занимает 12-е место в Восточной конференции.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Chicago Sun-Times
Они до прошлого сезона были в ПО 5 лет назад, сыграв 4 игры. До этого ещё 4 года назад, тоже лишь на 4 игры. Оклахома исключение, но там менеджер сильный, проделал невероятную работу. Какому-нибдуь Вашику такое и не снится.