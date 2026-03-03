Кевин Дюрэнт: «Я вижу светлое будущее у «Вашингтона». Янг сделает игру проще для всех остальных»
Дюрэнт: Я вижу светлое будущее у «Вашингтона».
Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт оценил перспективы команды его родного города, Вашингтона, с приходом разыгрывающего Трэя Янга и форварда Энтони Дэвиса.
«Янг – динамичный игрок. Парень, который может создавать моменты для всех остальных и набирать очки сам. Он сделает игру проще для всех остальных. Он настоящий разыгрывающий. Сейчас они все понемногу разыгрывающие, но с Янгом на паркете всем станет спокойнее, и они смогут просто сосредоточиться на своих ролях.
Я рад за команду моего родного города. Я также рад, что Эй Ди наденет форму и будет представлять его. Я вижу светлое будущее у «Вашингтона», – сказал Дюрэнт.
Ожидается, что Янг дебютирует за «Уизардс» в четверг в игре с «Ютой».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Похоже знает где Кеша напишет свой некст чаптер
А он ведь еще и родился в Вашингтоне, так что вполне вероятно
Сделает игру проще для атаки соперника
В том числе для атаки соперника)
Говорит реальные вещи. Крепкого здоровья Девису, чтобы все сказанное железно воплотились в реальность. Вашик тоже должен пошуметь.
Дюра: и мой рюкзак может перевезти свои таланты к себе домой
