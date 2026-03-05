  • Спортс
Кармело Энтони о возвращении Тейтума: «Джейсону лучше отложить свое эго и позволить Джейлену Брауну вести команду»

Легенда НБА считает, что возвращающемуся Тейтуму стоит принять роль второго номера.

Кармело Энтони призвал Джейсона Тейтума проявить зрелость при возвращении в состав «Бостона» и не разрушать химию, сложившуюся в команде за время его отсутствия.

«Джейсон должен проявить большую зрелость в этой ситуации. Здесь нет места эго и гордости. У вас есть шанс вернуться и выиграть чемпионат, так что лучше отложить свое эго и гордость на эти три месяца и позволить Джейлену Брауну вести команду за собой, потому что он доказывает, что справляется. Он показывает уровень MVP на обеих сторонах площадки.

Джейлен Браун так долго жертвовал всем. Теперь вопрос к Джейсону: чем пожертвуешь ты? Браун держал оборону за тебя и за всю организацию. Тейтум должен проявить большую зрелость в этой ситуации», – заявил Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn.

Джейлен Браун проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 28,9 очка, 7,2 подбора и 5 передач за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст 7PM in Brooklyn
logoБостон
logoКармело Энтони
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
logoДжейлен Браун
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ага, тупо забить на сезон где вы вторая команда в конфе.. делов то, торопиться некуда ) Пусть Браун себя альфой чувствует, остальное не важно.. А этих шансов на титул ещё сколько будет.... Так что ли ?
Что вот несут все эти люди... Если возвращение Тейтума якобы не усилит Бостон, то тогда можно задаться вопросом а нахрен он вообще нужен ??? Можно тогда его менять на Янниса например, что даст железнобетонное чемпионское окно на 1-2 сезона если тот будет здоров.
Ответ scorp19
Ага, тупо забить на сезон где вы вторая команда в конфе.. делов то, торопиться некуда ) Пусть Браун себя альфой чувствует, остальное не важно.. А этих шансов на титул ещё сколько будет.... Так что ли ? Что вот несут все эти люди... Если возвращение Тейтума якобы не усилит Бостон, то тогда можно задаться вопросом а нахрен он вообще нужен ??? Можно тогда его менять на Янниса например, что даст железнобетонное чемпионское окно на 1-2 сезона если тот будет здоров.
Тут вопрос в ролях, сейчас Коричневый лидер, когда вернётся Тейтум не факт, что так все останется. Как бы по умолчанию считается, что Тейтум первая звезда потом Браун, хотя сам Браун так вроде никогда не считал.
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Тут вопрос в ролях, сейчас Коричневый лидер, когда вернётся Тейтум не факт, что так все останется. Как бы по умолчанию считается, что Тейтум первая звезда потом Браун, хотя сам Браун так вроде никогда не считал.
Всё это негласно. В самом Бостоне нет разделения на первого и второго номера. В этом и их успех, что звёзды не эгоистичные и могут играть на команду.
При чем тут эго, вопрос в том, если у них с таким составом шанс стать чемпионом? Ответ очевиден:нет. Если Тейтум точно может усилить уже в этом году, почему бы не вернуться
Рекомендуем