Кармело Энтони о возвращении Тейтума: «Джейсону лучше отложить свое эго и позволить Джейлену Брауну вести команду»

Легенда НБА считает, что возвращающемуся Тейтуму стоит принять роль второго номера.

Кармело Энтони призвал Джейсона Тейтума проявить зрелость при возвращении в состав «Бостона » и не разрушать химию, сложившуюся в команде за время его отсутствия.

«Джейсон должен проявить большую зрелость в этой ситуации. Здесь нет места эго и гордости. У вас есть шанс вернуться и выиграть чемпионат, так что лучше отложить свое эго и гордость на эти три месяца и позволить Джейлену Брауну вести команду за собой, потому что он доказывает, что справляется. Он показывает уровень MVP на обеих сторонах площадки.

Джейлен Браун так долго жертвовал всем. Теперь вопрос к Джейсону: чем пожертвуешь ты? Браун держал оборону за тебя и за всю организацию. Тейтум должен проявить большую зрелость в этой ситуации», – заявил Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn.

Джейлен Браун проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 28,9 очка, 7,2 подбора и 5 передач за матч.