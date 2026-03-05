0

Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом

Матиас Лессор может пропустить дерби с «Олимпиакосом».

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман заявил, что участие Матиаса Лессора в дерби с «Олимпиакосом» остается под вопросом.

«Я не знаю, сыграет ли Матиас Лессор завтра против «Олимпиакоса». Это будет его решение, поскольку он провел всего две командные тренировки. Завтра утром он определится, выйдет ли на площадку. На 100 % точно он сыграет против «Жальгириса», – сообщил Атаман.

Матч «Панатинаикос» – «Олимпиакос» состоится в пятницу, 6 марта. «Пао» с результатом 16-13 занимает десятое место в Евролиге, «Олимпиакос» (18-10) идет третьим.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналистки Василики Карамуза в соцсети X
