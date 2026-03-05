Тимофей Мозгов: В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки».

Экс-центровой НБА и сборной России Тимофей Мозгов рассказал, почему в начале карьеры не оказался в ЦСКА, а перешел в «Химки ».

«Я был молодой, и много чего происходило у меня за спиной. Я не знаю, где правду найти. С натяжкой, но я играл за вторую команду ЦСКА, которая называлась ЦСК-ВВС (Самара), это был цсковский ДЮБЛ. Туда отправляли молодых ребят с прицелом забирать обратно, тогда это работало, сейчас эта система работает похуже.

В ЦСКА, вроде как, меня забраковали, и я поехал в «Химки». Я провел классную карьеру, в которой было много испытаний, и ни о чем не жалею», – поделился Мозгов в новом выпуске подкаста «Вне формата».

В 2006 году центровой попал в структуру подмосковных «Химок», за которые выступал до 2010 года. Затем он уехал в НБА, где провел восемь сезонов и в 2016-м выиграл чемпионат в составе «Кливленда».