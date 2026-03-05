  • Спортс
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»

Мозгов назвал Топ 5 соперников и составил символическую команду партнеров.

Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников, против которых ему довелось играть за карьеру, а также составил символическую команду из лучших партнеров.

«Мои самые сильные соперники? Центровой – Шакил О’Нил, четвертый номер – Газоль, третий номер – Леброн, второй – Кобе, на первого номера возьмем Стефа Карри.

Теперь команда партнеров. Назову семерых. Я – центровой, дальше Витя Хряпа, сделаем нашу Олимпийскую сборную. Андрей Кириленко, Сергей Моня, Леха Швед, Виталий Валерьевич Фридзон и Понкраш [Антон Понкрашов]. Думаю, такой командой мы бы американцев обыграли.

Мы бы их просто перебегали. Мы же играли с американцами на чемпионате мира 2010 года и неплохо смотрелись, не было легкой игры. Просто не повезло, что мы на них в четвертьфинале попали. Они вынесли всех вперед ногами, а мы проиграли им 10 очков, и то до последнего боролись», – отметил чемпион НБА-2016.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Вне формата», Норникель в VK Видео
Шестым был бы Бабурин, но попросили пятерку все-таки
Хорошая сборная ХХ века для НБА получилась.
Газель, видимо, старший, раз по позициям разбил
С Понкрашом перебегать американцев? :)
Шака он застал похожего на Каширова юморист. Лишь бы козырнуть)
