Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»

Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла менее чем за 10 месяцев.

Форвард «Бостона » Джейсон Тейтум готовится к долгожданному возвращению на площадку. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, ожидается, что шестикратный участник Матча всех звезд дебютирует в сезоне-2025/26 в предстоящем матче против «Далласа ». Окончательное решение будет принято в течение следующего дня.

Тейтум не играл с мая прошлого года из-за разрыва ахиллова сухожилия. Восстановление заняло менее 10 месяцев.

«Селтикс» занимают второе место на Востоке с результатом 41-21.