Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»

Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла менее чем за 10 месяцев.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум готовится к долгожданному возвращению на площадку. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, ожидается, что шестикратный участник Матча всех звезд дебютирует в сезоне-2025/26 в предстоящем матче против «Далласа». Окончательное решение будет принято в течение следующего дня.

Тейтум не играл с мая прошлого года из-за разрыва ахиллова сухожилия. Восстановление заняло менее 10 месяцев.

«Селтикс» занимают второе место на Востоке с результатом 41-21.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Кирпичный завод на ТД Гардене после длительного простоя возвращается к работе
Ответ Беня Симонц
Кирпичный завод на ТД Гардене после длительного простоя возвращается к работе
Джайлен не был в лазарете вроде как😅
Ответ Австриец
Джайлен не был в лазарете вроде как😅
У "Джайлена" процент с игры выше по карьере, чем у Тейтума. При этом, он одинаковый что в регулярке, что в ПО - везде по 48%.
У Тейтума 46%, которые четырежды в карьере падали до 42% в постсезоне.
хз
в моем восприятии Бостон и так был небольшим фаворитом против любого во втором круге и финале...

а тейтуму - главное без рецидивов и осложнений
тут главный вопрос - сможет ли он после ахилла, что-то дать Бостону кроме кирпичей?
Ответ Almost Grey
тут главный вопрос - сможет ли он после ахилла, что-то дать Бостону кроме кирпичей?
Подборы, как минимум.
Ответ Almost Grey
тут главный вопрос - сможет ли он после ахилла, что-то дать Бостону кроме кирпичей?
Откуда кирпичи то появятся. Он не руки же ломал в нескольких местах. Бросок просто так не уйдёт.
Только без травм
Не думаю, что восток однозначно закрыт, все таки есть вопросы по тому, успеет ли Татум набрать форму, и сможет ли сочетаться с альфа-Брауном. Но рубилово в ПО теперь будет страшное)
Ну до плова будет форму набирать и игровой ритм ловить, а вот там Бостон уже можно по полной включаться
Восток закрыт, собственно. Хозяева вернулись, закрыли окно.
Ответ bear7904
Восток закрыт, собственно. Хозяева вернулись, закрыли окно.
Слишком много веры в Детройт и Кливленд развелось)
Ответ Аура Джейсона Тейтума
Слишком много веры в Детройт и Кливленд развелось)
Ладно Детройт, там Шарлот встали с колен)
отлична новость
ждем с нетерпением
