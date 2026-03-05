Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла менее чем за 10 месяцев.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум готовится к долгожданному возвращению на площадку. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, ожидается, что шестикратный участник Матча всех звезд дебютирует в сезоне-2025/26 в предстоящем матче против «Далласа». Окончательное решение будет принято в течение следующего дня.
Тейтум не играл с мая прошлого года из-за разрыва ахиллова сухожилия. Восстановление заняло менее 10 месяцев.
«Селтикс» занимают второе место на Востоке с результатом 41-21.
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
