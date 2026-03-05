Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»

Тимофей Мозгов рассказал о своей текущей спортивной форме.

Экс-центровой НБА и сборной России Тимофей Мозгов, завершивший карьеру осенью 2023 года, рассказал о своей нынешней форме.

«Я не играю профессионально. Участвую в матчах любительских лиг. Я больше не считаю себя профессионалом, потому что не тренируюсь столько, как раньше, не уделяю столько времени баскетболу, как раньше, поэтому я так дерьмово выгляжу.

То есть я как бы в форме, типа ты как бы и не спортсмен, но, вроде, и не толстяк на пиве, то есть, где-то посерединке. Нельзя расслабляться полностью. Плюс у меня негласный договор с женой: мы уже 15 лет в браке и сказали друг другу, что, если кто-то из нас потолстеет, сильно зажиреет, мы можем друг от друга уйти и вообще никому вопросов не задавать. Поэтому мне приходится держать себя чуть-чуть в форме. Уговор, понятное дело, больше шуточный», – заявил Мозгов в новом выпуске подкаста «Вне формата».

Чемпион НБА-2016 в последнее время выступает в медийной баскетбольной лиге и недавно участвовал в Матче Друзей на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.