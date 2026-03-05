0

Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»

Сегодня в рамках второго раунда женской Премьер-лиги прошел один матч.

Омский «Нефтяник» уступил новосибирскому «Динамо» на своей площадке.

Женщины

Премьер-лига

Второй раунд

За 7-12 места

Нефтяник – Динамо Новосибирск – 75:80 (25:19, 15:23, 13:22, 22:16)

НЕФТЯНИК: Пачурина (22), Изли (14 + 4 передачи), Рыженко (11 + 4 подбора), Бочарова (8).

ДИНАМО Н: Потемина (15 + 7 подборов), Андрущенко (15), Куницкая (13), Корсакова (11 + 5 передач).

5 марта. 17.00

Положение команд: МБА – 15-12, Енисей – 10-17, Самара – 8-19, Энергия 6-21, Динамо Новосибирск – 6-21, Нефтяник – 5-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
