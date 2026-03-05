Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
Сегодня в рамках второго раунда женской Премьер-лиги прошел один матч.
Омский «Нефтяник» уступил новосибирскому «Динамо» на своей площадке.
Женщины
Премьер-лига
Второй раунд
За 7-12 места
Нефтяник – Динамо Новосибирск – 75:80 (25:19, 15:23, 13:22, 22:16)
НЕФТЯНИК: Пачурина (22), Изли (14 + 4 передачи), Рыженко (11 + 4 подбора), Бочарова (8).
ДИНАМО Н: Потемина (15 + 7 подборов), Андрущенко (15), Куницкая (13), Корсакова (11 + 5 передач).
5 марта. 17.00
Положение команд: МБА – 15-12, Енисей – 10-17, Самара – 8-19, Энергия 6-21, Динамо Новосибирск – 6-21, Нефтяник – 5-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
