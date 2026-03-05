Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»

Форвард «Кингз» Демар Дерозан заявил, что осознает близость завершения карьеры.

«Знаете, я уже 17 лет в игре – никогда не знаешь, когда состоится твой последний матч… Я понимаю, что моя карьера уже близка к завершению. Поэтому хочу просто наслаждаться каждым моментом, который у меня есть на баскетбольной площадке», – сказал Дерозан.

В текущем сезоне шестикратный участник Матча всех звезд выходил в стартовом составе «Сакраменто » во всех 63 матчах, проводя на площадке в среднем 31,8 минуты. Его средние показатели – 18,2 очка, 3,1 подбора и 3,9 передачи за игру.

Демар Дерозан обошел Пола Пирса и поднялся на 20-е место по очкам за карьеру в НБА