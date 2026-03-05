Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
Форвард «Кингз» Демар Дерозан заявил, что осознает близость завершения карьеры.
«Знаете, я уже 17 лет в игре – никогда не знаешь, когда состоится твой последний матч… Я понимаю, что моя карьера уже близка к завершению. Поэтому хочу просто наслаждаться каждым моментом, который у меня есть на баскетбольной площадке», – сказал Дерозан.
В текущем сезоне шестикратный участник Матча всех звезд выходил в стартовом составе «Сакраменто» во всех 63 матчах, проводя на площадке в среднем 31,8 минуты. Его средние показатели – 18,2 очка, 3,1 подбора и 3,9 передачи за игру.
Демар Дерозан обошел Пола Пирса и поднялся на 20-е место по очкам за карьеру в НБА
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sactown Sports 1140
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Неэффективный снайпер в наше время. В 80-90-х был бы мега-звездой. Классный арсенал у него, трехи только хорошей никогда не было, в этом и проблема. А так - пакистанская версия Миши
Недооцененный скорер своего времени на самом деле. В те времена Торонто у него не было достойных напарников кроме Лаури, а потом обменяли на Кавай и он по сути пришел на всего готовое и со стечением всех обстоятельств взял гайку, хотя не стоит умилять заслуга Кавая в тот год. В свой год в ПО котором Заза его поломал он выглядел лучшим игроком в лиге, даже сейчас когда он здоров с ним никто сравниться не может, только травмы помешали ему добыть больше перстней, а Демар по сути повторил путь Картера.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем