  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
2

Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»

Форвард «Кингз» Демар Дерозан заявил, что осознает близость завершения карьеры.

«Знаете, я уже 17 лет в игре – никогда не знаешь, когда состоится твой последний матч… Я понимаю, что моя карьера уже близка к завершению. Поэтому хочу просто наслаждаться каждым моментом, который у меня есть на баскетбольной площадке», – сказал Дерозан.

В текущем сезоне шестикратный участник Матча всех звезд выходил в стартовом составе «Сакраменто» во всех 63 матчах, проводя на площадке в среднем 31,8 минуты. Его средние показатели – 18,2 очка, 3,1 подбора и 3,9 передачи за игру.

Демар Дерозан обошел Пола Пирса и поднялся на 20-е место по очкам за карьеру в НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sactown Sports 1140
logoСакраменто
logoДемар Дерозан
logoНБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Неэффективный снайпер в наше время. В 80-90-х был бы мега-звездой. Классный арсенал у него, трехи только хорошей никогда не было, в этом и проблема. А так - пакистанская версия Миши
Недооцененный скорер своего времени на самом деле. В те времена Торонто у него не было достойных напарников кроме Лаури, а потом обменяли на Кавай и он по сути пришел на всего готовое и со стечением всех обстоятельств взял гайку, хотя не стоит умилять заслуга Кавая в тот год. В свой год в ПО котором Заза его поломал он выглядел лучшим игроком в лиге, даже сейчас когда он здоров с ним никто сравниться не может, только травмы помешали ему добыть больше перстней, а Демар по сути повторил путь Картера.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Десять худших команд НБА суммарно потерпели 40 поражений подряд
4 марта, 15:37Фото
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел удерживает лидерство, Дилан Харпер поднялся на 4-е место
4 марта, 13:27
Расселл Уэстбрук рассмешил Луку Дончича криком «Мяч не врет!» и трэш-током при «-18»
2 марта, 11:39Видео
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» играет с «Локомотивом-Кубань»
7 минут назадLive
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
56 минут назадВидео
Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
сегодня, 08:07
Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»
сегодня, 07:39
Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
сегодня, 07:21
Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»
сегодня, 07:02
НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты
сегодня, 07:00
Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»
сегодня, 06:43
Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»
сегодня, 06:02
«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с ПАОКом, «Ираклис» примет «Панатинаикос»
9 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Мерсином», «Тофаш» – против «Эсенлер Эрокспора»
15 минут назад
ACB. «Валенсия» примет «Мурсию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
25 минут назад
ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
вчера, 21:35
Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»
вчера, 21:35
Гнилые «Лейкерс», нестабильные «Никс» и цена Вембаньямы. Главное в НБА
вчера, 21:03ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Галатасарай» проиграл «Тюрк Телекому», «Бахчешехир» разгромил «Бурсаспор»
вчера, 20:47
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Промитеасом», «Перистери» обыграл «Паниониос» и другие результаты
вчера, 20:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» победил ФМП, КРКА обыграл «Илирию»
вчера, 20:35
Рекомендуем