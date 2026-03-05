«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию

Йоан Макунду официально покинул «Монако».

«Монако » официально объявил о расторжении контракта с форвардом Йоаном Макунду (25 лет, 207 см) по взаимному согласию сторон. Ранее французский баскетболист покинул расположение команды по собственной инициативе.

В текущем сезоне Макунду провел пять матчей в Евролиге, набирая в среднем 6,2 очка и 1,8 подбора за семь минут. Во французском чемпионате его показатели были чуть выше – 8,4 очка и 3,1 подбора в девяти играх.