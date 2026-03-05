«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году

С 1 января «Хорнетс» демонстрируют лучшие показатели по трехочковым в НБА.

«Шарлотт » демонстрирует лучшую эффективность дальних бросков в НБА с начала 2026 года. По данным аналитика Кирка Голдсберри, с 1 января «Хорнетс» реализуют 39,3% трехочковых при 43,7 попытки за матч – это лучший показатель в лиге как по точности, так и по объему дальних бросков.

За этот период команда одержала 19 побед и потерпела 9 поражений, поднявшись на девятое место в Восточной конференции.