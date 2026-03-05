Фото
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году

С 1 января «Хорнетс» демонстрируют лучшие показатели по трехочковым в НБА.

«Шарлотт» демонстрирует лучшую эффективность дальних бросков в НБА с начала 2026 года. По данным аналитика Кирка Голдсберри, с 1 января «Хорнетс» реализуют 39,3% трехочковых при 43,7 попытки за матч – это лучший показатель в лиге как по точности, так и по объему дальних бросков.

За этот период команда одержала 19 побед и потерпела 9 поражений, поднявшись на девятое место в Восточной конференции.

Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
Есть ощущение, что это не предел будто бы) и нравится, что команда в первую очередь выжигает на своей половине при этом, не делает ставку исключительно на атаку
Бодрая банда у Шершней!
Приятно наблюдать за такой командой🙂
Немного похоже на Бостон в 22 году, где казалось провал сезона, а после МВЗ начали всех крушить и дошли до финала.
Полные антиподы Пистонс, то есть. Кажется, на Востоке апсет намечается
Ответ Cash_flow
Полные антиподы Пистонс, то есть. Кажется, на Востоке апсет намечается
😁
Шарлотт просто лучшая команда 26го. Красавцы
Кон новичка года должен забирать. Так поднять Хорнетс дорогого стоит.
Ответ scorp19
Кон новичка года должен забирать. Так поднять Хорнетс дорогого стоит.
их больше подняло отсутствие травм, хотя фактор Кона тоже играет свою роль.
