Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж выбыл минимум на 3 недели из-за травмы локтя

Кишон Джордж не сыграет в ближайшее время.

Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж получил травму левого локтя в матче против «Хьюстона». Баскетболисту диагностировали частичный разрыв локтевой связки.

Джордж пропустит минимум 3 недели, после чего пройдет обследование. «Уизардс» собираются с осторожностью подойти к его восстановлению.

Джордж набирает 14,8 очка, 5,1 подбора, 4,5 передачи и 1 перехват в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 38,1% трехочковых.