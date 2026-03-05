Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж выбыл минимум на 3 недели из-за травмы локтя
Кишон Джордж не сыграет в ближайшее время.
Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж получил травму левого локтя в матче против «Хьюстона». Баскетболисту диагностировали частичный разрыв локтевой связки.
Джордж пропустит минимум 3 недели, после чего пройдет обследование. «Уизардс» собираются с осторожностью подойти к его восстановлению.
Джордж набирает 14,8 очка, 5,1 подбора, 4,5 передачи и 1 перехват в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 38,1% трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Вашингтона»
