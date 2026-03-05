Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба

Матч 30-го тура Евролиги между «Партизаном » и «Виртусом » перенесен на 11 марта. Решение было принято итальянскими властями и Евролигой в последний момент, несмотря на возражения белградского клуба и без его согласия.

5 марта «Партизан» получил официальное уведомление от Евролиги о том, что игра перенесена на 24 часа раньше изначально запланированного времени. Согласно регламенту турнира, изменения даты матча более чем за 15 дней до его проведения требуют согласия обоих клубов – в данном случае этого не произошло.

С инициативой изменения даты выступила итальянская полиция из-за проведения в Болонье 12 марта двух крупных спортивных мероприятий, включая матч Лиги Европы «Болонья» – «Рома». Евролига удовлетворила запрос, проигнорировав возражения сербского клуба.

Из-за изменения расписания у «Партизана» возникли логистические сложности: чартерный рейс пришлось перенести на день раньше. Болельщикам, купившим туры через агентство клуба, предложили отменить поездки с полным возвратом средств.