Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»

Милтон о возвращении из Дубая: Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся.

Шейк Милтон вернулся в Белград после вынужденного пребывания в Дубае и прокомментировал случившееся. Защитник «Партизана» вместе с партнерами по команде оказался заблокирован в ОАЭ из-за закрытия авиасообщения.

«У меня не было времени все обдумать – мы только что приземлились. Но я рад, что все наладилось. Мы только что прилетели. Не могу дождаться, когда мои товарищи по команде тоже вернутся в Белград, – не терпится начать играть в баскетбол.

Я мог заниматься кардио и поднимать тяжести, но у меня не было баскетбольных кроссовок и зала, чтобы поиграть. Это было довольно безумно, у меня было не так много времени, чтобы обо всем подумать, – я просто рад, что вернулся», – поделился американский баскетболист.

Милтон стал первым из трех игроков «Партизана », вернувшихся в Сербию. Дуэйн Вашингтон и Дилан Озетковски должны прилететь другим рейсом.