Митч Джонсон о победе над «Пеликанс»: «Мы играли не так хорошо, как показывало табло»

Главный тренер «Сан-Антонио» назвал постоянство главным вызовом для команды.

«Сан-Антонио » с большим трудом удержал победу над «Новым Орлеаном » (135:132), хотя вел с разницей более 20 очков. После игры главный тренер команды Митч Джонсон дал оценку выступлению команды.

«Мы играли не так хорошо, как показывало табло. Было много сигналов, что счет не отражает реальной картины.

В третьих четвертях мы стабильно не дотягиваем до нашего уровня – теряем концентрацию, когда игра начинает уходить из-под контроля.

Задача штаба и моя личная – бороться с человеческим фактором, который мешает нам играть на своем уровне. Именно этот уровень должен быть нашей планкой.

Если ты хорош в каждой четверти, то будешь конкурентоспособен. Борьба никогда не заканчивается», – подытожил главный тренер «Сперс».