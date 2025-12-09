Дерик Куин стал первым центровым-новичком с 30-очковым трипл-даблом в истории НБА

Куин стал автором редкого достижения.

Центровой «Нового Орлеана» Дерик Куин оформил первый в карьере трипл-дабл в проигранном матче против «Сан-Антонио » (132:135): на его счету 33 очка (11 из 15 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 11 из 13 с линии), 10 подборов и 10 передач.

Таким образом, Куин стал первым центровым-новичком с 30-очковым трипл-даблом в истории.

Кроме того, 20-летний баскетболист стал лишь пятым игроком в истории НБА, кому удалось собрать 30-очковый трипл-дабл до достижения 21-летнего возраста. Кроме него это делали: