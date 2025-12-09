9

Джей Би Бикерстафф об Айзейе Стюарте: «Лучший защитный центровой в лиге, и это не обсуждается»

Бикерстафф похвалил Стюарт, назвав его лучшим защитным центровым.

Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф высоко оценил своего игрока Айзейю Стюарта.

«Он лучший защитный центровой в лиге, и это не обсуждается. Думаю, пришло время всем, кто смотрит баскетбол, это признать», – сказал Бикерстафф.

24-летний Стюарт проводит свой шестой сезон за «Детройт», набирая в среднем 10 очков, 6 подборов и 2 блок-шота в 21 матче (7 – в старте). «Пистонс» идут на первом месте Востока с результатом 18-5.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Омари Санкофы в соцсети X
