Айзейя Стюарт о защите «Бакс»: «Это игра взрослых мужиков, а они «зону» ставят»

В перерыве победного матча с «Милуоки» (124:112) форварда «Детройта» Айзейю Стюарта спросили, как «Пистонс» справляются с зонной защитой соперника.

«Просто ломаем ее. У них не такая уж сильная «зона». Просто нужно заставлять их двигаться. Это игра взрослых мужиков, а они «зону» ставят. Они не хотят играть против нас персонально», – заявил Стюарт.

«Детройт» оторвался от соперника в начале третьей четверти. К моменту, когда обе команды убрали игроков стартовых пятерок с площадки в четвертой 12-минутке, «Бакс» проигрывали «-25».

Айзейя Стюарт отметился 19 очками и 2 подборами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: интервью Айзейи Стюарта
