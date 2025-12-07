Айзейя Стюарт о защите «Бакс»: «Это игра взрослых мужиков, а они «зону» ставят»
В перерыве победного матча с «Милуоки» (124:112) форварда «Детройта» Айзейю Стюарта спросили, как «Пистонс» справляются с зонной защитой соперника.
«Просто ломаем ее. У них не такая уж сильная «зона». Просто нужно заставлять их двигаться. Это игра взрослых мужиков, а они «зону» ставят. Они не хотят играть против нас персонально», – заявил Стюарт.
«Детройт» оторвался от соперника в начале третьей четверти. К моменту, когда обе команды убрали игроков стартовых пятерок с площадки в четвертой 12-минутке, «Бакс» проигрывали «-25».
Айзейя Стюарт отметился 19 очками и 2 подборами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: интервью Айзейи Стюарта
