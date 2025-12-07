Айзейя Стюарт: «В первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок-шота»

Центровой «Детройта» объяснил, как научился выбирать момент для блок‑шотов.

Центровой «Детройта » Айзейя Стюарт объяснил, как научился выбирать момент для блок‑шотов.

«Если честно, в первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок‑шота: как быть вторым, кто отрывается от паркета и просто проявлять терпение, чтобы уметь идти на такие блок-шоты у кольца», – рассказал Стюарт.

В текущем сезоне 24-летний баскетболист в среднем делает 2 блок-шота за игру, что является одним из лучших показателей в лиге.