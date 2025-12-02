  • Спортс
Демаркус Казинс винит Лоуренса Фрэнка в проблемах «Клипперс»: «Он пытается тренировать из-за кулис, каждый год меняет состав – и они становятся все хуже и хуже»

Демаркус Казинс видит в Лоуренсе Фрэнке корень проблем «Клипперс».

Экс-игрок НБА Демаркус Казинс считает, что неудачи «Клипперс» связаны в первую очередь связаны с работой генменеджера Лоуренса Фрэнка.

«Подумайте о действующих лицах «Клипперс». Главный тренер – чемпион. Лидер клуба – чемпион. А теперь посмотрите на одну ключевую фигуру в этой ситуации – на того, кто ни на одной из своих должностей ни разу не добивался успеха. Но именно он принимает решения, и он каждый год меняет состав этой команды – и они становятся все хуже и хуже. Он пытается тренировать из-за кулис, понимаете, в таких ситуациях он как бы прячет руки. Это... это Лоуренс Фрэнк. И я не знаю, сколько еще сезонов должно пройти, прежде чем мы начнем считать этого парня причиной проблем. Дальше него искать не нужно. Думаю, многое было бы иначе, если бы он не находился во главе всего этого», – заключил Казинс.

Сегодня «Клипперс» потерпели очередное поражение, проиграв «Майами» (123:140). «Парусники» занимают предпоследнее место на Западе с результатом 5-16.

