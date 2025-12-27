2

Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом

Проблемы «Локо» с игроками не ограничивались Кириллом Елатонцевым.

Центровой Андрей Мартюк перешел из «Локомотива-Кубань» в «Зенит» в это межсезонье. Краснодарский клуб получил выкуп за своего игрока.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что баскетболист не собирался продолжать выступление за клуб из-за конфликта с президентом и бывшим главным тренером Андреем Ведищевым.

По информации канала, Мартюк вел переговоры о переходе в G-лигу в фарм-клуб «Миннесоты» и уже оформил визу в США в Белграде, не сообщая об этом «Локо». Переход сорвался по решению «Тимбервулвз», и Мартюк в итоге продолжил карьеру в Санкт-Петербурге.

Сделка по центровому с «Зенитом» состоялась после приезда Кирилла Елатонцева в команду, «Локо» определялся с ротацией в передней линией перед началом сезона. Однако Елатонцев обострил конфликт с организацией и в итоге уехал в США для выступления в NCAA.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
