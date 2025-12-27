Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
Майлз Макбрайд завершил реабилитацию.
Защитник «Никс» Майлз Макбрайд не играет с 7 декабря из-за растяжения левого голеностопа. Команда изменила его статус на «под вопросом» к игре с «Атлантой».
Макбрайд набирает 11,6 очка, 2,5 подбора и 2,5 передачи за 27 минут в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 44% трехочковых бросков.
В случае выхода на площадку защитник поможет своей команде заменить выбывшего также из-за травмы голеностопа Джоша Харта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
