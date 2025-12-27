0

Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»

Майлз Макбрайд завершил реабилитацию.

Защитник «Никс» Майлз Макбрайд не играет с 7 декабря из-за растяжения левого голеностопа. Команда изменила его статус на «под вопросом» к игре с «Атлантой».

Макбрайд набирает 11,6 очка, 2,5 подбора и 2,5 передачи за 27 минут в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 44% трехочковых бросков.

В случае выхода на площадку защитник поможет своей команде заменить выбывшего также из-за травмы голеностопа Джоша Харта.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoМайлз Макбрайд
logoАтланта
logoНью-Йорк
logoНБА
травмы
logoДжош Харт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Харт не примет участия в игре с «Атлантой», защитник растянул голеностоп в матче с «Кливлендом»
вчера, 20:59Видео
«Его защита была великолепной». Крис Финч похвалил Энтони Эдвардса после победы над «Никс»
24 декабря, 14:00
НБА. «Сан-Антонио» крупно обыграл «Оклахому», 20 очков Дёмина (5 из 9 из-за дуги) помогли «Нетс» победить «Сиксерс» и другие результаты
24 декабря, 06:06
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
8 минут назадВидео
«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном
35 минут назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
«Атланта» «очень заинтересована» в обмене Энтони Дэвиса, потенциальная сделка не будет включать Трэя Янга
сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил растяжение правого голеностопа в игре против «Олимпиакоса»
1 минуту назад
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
48 минут назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:21