Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»

Майлз Макбрайд завершил реабилитацию.

Защитник «Никс» Майлз Макбрайд не играет с 7 декабря из-за растяжения левого голеностопа. Команда изменила его статус на «под вопросом» к игре с «Атлантой».

Макбрайд набирает 11,6 очка, 2,5 подбора и 2,5 передачи за 27 минут в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 44% трехочковых бросков.

В случае выхода на площадку защитник поможет своей команде заменить выбывшего также из-за травмы голеностопа Джоша Харта .