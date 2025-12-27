Видео
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию

Макконнелл и Уолш устроили короткую стычку.

Матч «Индианы» и «Бостона» закончился в пользу «Селтикс» (140:122).

В 3-й четверти защитник «Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл сцепился с форвардом Джорданом Уолшем. Их стычка закончилась обоюдными техническими замечаниями.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
