Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
Макконнелл и Уолш устроили короткую стычку.
Матч «Индианы» и «Бостона» закончился в пользу «Селтикс» (140:122).
В 3-й четверти защитник «Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл сцепился с форвардом Джорданом Уолшем. Их стычка закончилась обоюдными техническими замечаниями.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости