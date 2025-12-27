0

«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире

«Бешикташ» ведет переговоры с Евролигой.

Турецкий «Бешикташ» хочет выйти на высший уровень европейского баскетбола. Один из руководителей клуба Озкан Арсевен поучаствовал во встрече с менеджерами Евролиги. Стороны обсуждали возможность выступления «Бешикташа» в главном клубном турнире Европы.

Команда неудачно выступила в прошедшем сезоне Еврокубка, не дойдя до 1/4 финала. Но в этом году идет второй в группе Б турнира и первой в национальном чемпионате.

Турецкая организация хочет стать постоянным участником Евролиги, уже расширившей в этом сезоне свой состав до 20 клубов.

