«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
«Бешикташ» ведет переговоры с Евролигой.
Турецкий «Бешикташ» хочет выйти на высший уровень европейского баскетбола. Один из руководителей клуба Озкан Арсевен поучаствовал во встрече с менеджерами Евролиги. Стороны обсуждали возможность выступления «Бешикташа» в главном клубном турнире Европы.
Команда неудачно выступила в прошедшем сезоне Еврокубка, не дойдя до 1/4 финала. Но в этом году идет второй в группе Б турнира и первой в национальном чемпионате.
Турецкая организация хочет стать постоянным участником Евролиги, уже расширившей в этом сезоне свой состав до 20 клубов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости