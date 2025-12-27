Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Тренто» встретится с «Удине». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 10-2, Брешия – 10-2, Трапани Шарк – 10-2, Венеция – 9-3, Милан – 8-4, Дертона – 8-4, Триест – 6-6, Тренто – 5-7, Наполи – 5-7, Ваноли Кремона – 5-7, Динамо Сассари – 4-8, Удине – 4-8, Варезе – 4-8, Канту – 3-9, Реджо-Эмилия – 3-9, Тревизо – 2-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.