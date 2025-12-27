Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб

Ситуация с Амаром Алибеговичем пока не разрешилась.

30-летний форвард Амар Алибегович закончил выступление за итальянский «Трапани Шарк» из-за проблем клуба с финансированием. Однако сама организация не торопится признавать разрыв отношений.

Испанская «Гранада» подтвердила подписание игрока, который уже приехал в расположение клуба и тренируется с остальным составом. «Гранада» отправила все необходимые документы в испанскую Федерацию и ФИБА, но так до сих пор и не получила отмашку от «Трапани Шарк».

Идущая на предпоследнем месте в национальном чемпионате с результатом 1-10 команда хочет, чтобы форвард дебютировал в игре с «Мурсией» в субботу, или будет ожидать решения ФИБА в понедельник.