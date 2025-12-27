Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»

Французский гонщик Гасли приобрел долю в «Виллербане».

Как сообщает BasketNews со ссылкой на журналиста Ромена Молина, «Виллербан » завершил сделку по включению нового миноритарного акционера в свой уставной капитал. Этот шаг считался необходимым для финансовой поддержки клуба.

Согласно сообщениям, новый инвестор – это небольшая группа частных лиц, самым известным из которых является французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли.

В этом сезоне у «Виллербана» возникли финансовые трудности, и ранее Евролига оштрафовала клуб за невыполнение требования по минимальным расходам на зарплаты.

В турнирной таблице французская команда в настоящее время занимает последнее место, имея 5 побед и 13 поражений.