  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
0

Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам

Динуидди уехал обратно в США из-за семейных проблем.

Защитник мюнхенской «Баварии» Спенсер Динуидди пропустил последний матч чемпионата Германии против «Франкфурта».

Клуб объявил, что Динуидди вернулся в США из-за чрезвычайной семейной ситуации, которая возникла перед последней игрой «Баварии» в Евролиге против «Хапоэля Тель-Авив». Не сообщается, сможет ли Динуидди принять участие в следующем матче против «Маккаби Тель-Авив».

32-летний защитник в 11 матчах текущего сезона Евролиги в среднем набирает 11,7 очка, 2 подбора и 2,9 передачи.

«Бавария» по итогам 18 туров занимает 19-е место с результатом 5-13.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoБавария
logoЕвролига
logoСпенсер Динуидди
logoчемпионат Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Светислав Пешич официально стал главным тренером «Баварии»
22 декабря, 16:06
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
18 декабря, 16:10
Нандо Де Коло вторым в истории Евролиги взял планку в 5000 очков
18 декабря, 10:59Фото
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
9 минут назадВидео
Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
27 минут назад
«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном
36 минут назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил растяжение правого голеностопа в игре против «Олимпиакоса»
2 минуты назад
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
49 минут назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Диллон Брукс сказал судье не прикасаться к нему и получил технический
сегодня, 07:26Видео