Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
Динуидди уехал обратно в США из-за семейных проблем.
Защитник мюнхенской «Баварии» Спенсер Динуидди пропустил последний матч чемпионата Германии против «Франкфурта».
Клуб объявил, что Динуидди вернулся в США из-за чрезвычайной семейной ситуации, которая возникла перед последней игрой «Баварии» в Евролиге против «Хапоэля Тель-Авив». Не сообщается, сможет ли Динуидди принять участие в следующем матче против «Маккаби Тель-Авив».
32-летний защитник в 11 матчах текущего сезона Евролиги в среднем набирает 11,7 очка, 2 подбора и 2,9 передачи.
«Бавария» по итогам 18 туров занимает 19-е место с результатом 5-13.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
