1

Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»

Кавай Ленард был привычно лаконичен в послематчевом интервью.

«Клипперс» одержали 3-ю победу подряд в игре с «Портлендом» (119:103). У центрового Брука Лопеса 31 очко в матче и 9 точных из 14 бросков из-за дуги.

После матча репортер поинтересовалась у форварда Кавая Ленарда, что дал Лопес, реализовавший 9 трехочковых, команде.

«Он дал, как ты и сказала, 9 «трешек». Мы сделали на этом упор, больше трехочковых попыток и больше попаданий. Он с этим помог», – ответил Ленард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джастина Руссо
