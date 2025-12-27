Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»

Кавай Ленард был привычно лаконичен в послематчевом интервью.

«Клипперс » одержали 3-ю победу подряд в игре с «Портлендом » (119:103). У центрового Брука Лопеса 31 очко в матче и 9 точных из 14 бросков из-за дуги.

После матча репортер поинтересовалась у форварда Кавая Ленарда , что дал Лопес, реализовавший 9 трехочковых, команде.

«Он дал, как ты и сказала, 9 «трешек». Мы сделали на этом упор, больше трехочковых попыток и больше попаданий. Он с этим помог», – ответил Ленард.